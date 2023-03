Pénurie de sucre au Sénégal : Soupçons sur une mafia organisée des commerçants

Entre la compagnie sucrière et les commerçants, il y a un réel problème car les deux camps se renvoient la balle sur la pénurie de sucre notée ces temps-ci. Ousmane Lom, responsable politique de la mouvance présidentielle à Richard-Toll, est monté au créneau pour indexer les commerçants qu'il accuse de créer une mafia autour du sucre. Selon lui, les commerçants ont créé volontairement une pénurie sur le marché pour tenter de jeter le discrédit sur la compagnie sucrière sénégalaise. "Ils veulent dans leur manœuvre faire croire aux Sénégalais que c’est ladite société qui est responsable de cette situation car ne pouvant satisfaire la demande. Ce qui est loin d’être vrai", martèle le responsable politique. Selon lui, la CSS a produit et vendu plus cette année que l’année dernière à la même période. Selon lui, certains commerçants sont malhonnêtes. « Pour leur propre intérêt, ils sont capables de vouloir mettre en péril 8 000 emplois pour le compte de certains importateurs qui ne peuvent pas employer plus d'une cinquantaine de personnes », affirme-t-il.



Il ajoute que la CSS demeure un des fleurons de notre industrie. "Nous avons la liste des grossistes qui ont acheté le sucre et aujourd’hui, ils doivent dire aux Sénégalais où est passé ce sucre acheté à la CSS. Cette dernière a suffisamment de stock pour bien approvisionner le marché en sucre et donc, s’il y a un coupable, il faut voir du côté des commerçants», accuse-t-il. Revenant à la charge, il révèle que les commerçants ont bloqué le sucre pour mettre la pression sur le ministère du Commerce pour qu'il distribue les demandes d'importation (Dipa). «A travers cette posture antirépublicaine, ces commerçants véreux veulent tout simplement mettre la pression sur le ministre du Commerce pour qu’il puisse délivrer les DIPA et inonder le marché de sucre importé. Donc tout ce qui les intéresse, c’est leur propre intérêt et non les problèmes des Sénégalais ».



Selon L'As, le coordonnateur de la plateforme départementale des républicains demande à l’Etat de sévir contre ces commerçants qui veulent, à travers cette rétention du sucre, mettre en péril notre économie. Pour lui, le Président Macky Sall doit demander que ces derniers soient traqués, démasqués et traduits en justice afin que nul n’en ignore et qu'ils servent d'exemples pour les autres qui seraient tentés de suivre leurs traces.