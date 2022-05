Père Mbaye Artiste: "Ndiaye était quelqu'un de bien, on a perdu notre..." Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Mai 2022 à 12:04 | | 0 commentaire(s)| Les témoignages fusent de partout, surtout dans le milieu où excellait Abdoulaye Ndiaye. "On a perdu quelqu'un de bien, on ne peut que prier pour lui et qu'Allah SWT aide sa famille à surmonter la douleur", a-t-il dit.



