Permis de conduire: Un niveau de corruption insoupçonné, du candidat aux organisateurs, en passant par les moniteurs La Maison des reporters a fait un reportage sur la délivrance des permis de conduire, au niveau de Dakar où un degré très élevé de corruption y règne en maître. Avec un de leurs reporters qui s'est prêté au jeu comme un candidat au passage, l'inconduite serait le mot qui sied mieux en l'état.

Le topo est simple, faire échouer le maximum de candidats, qui peuvent être une centaine, et les amener à mettre la main à la poche, moyennant dix mille (10.000), vingt mille (20.000) ou vingt cinq mille (25.000) F CFA.



Il se trouve que ce jour, la collecte n'a pas été "fameuse", seulement quatre cent cinquante mille (450.000) F CFA, réunis par les candidats qui ont tous échoué au test dit "créneau". Les railleries vont bon train pour ce montant car il est très loin des deux (2) millions versés par un moniteur aux organisateurs de l'examen.



Cette corruption à grande échelle commence par les gérants des auto-écoles qui convainquent les candidats aux permis de conduire, lesquels acceptent le deal, l'essentiel c'est d'avoir le sésame. Ensuite, c'est autour des moniteurs de les "éliminer" volontairement, avant d'encaisser les pots de vin qui, dans l'année peut des centaines de millions de francs CFA. Et au vu du taux de mortalité galopant au niveau des routes, les responsabilités sont situées entre ce lot.









