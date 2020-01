Permis de conduire : il n’y aura de nouvelle prolongation Il n’y aura pas de nouvelles prolongations des anciens permis de conduire dans Dakar. C’est en tout cas ce qu’a annoncé le ministre en charge des Transports, Oumar Youm, hier, dans des propos relayés par la RFM. Il a toutefois affirmé que le renouvellement des permis va se poursuivre dans Dakar. Les anciens permis ne sont plus valables dans Dakar depuis le 31 décembre dernier à Dakar. Sur plus de 500 000 permis délivrés à Dakar, seuls près de 350 000 permis ont été renouvelés selon le Directeur des Transports.

