Perturbations dans la distribution de l'eau: Le retour à la normale prévu aujourd'hui

Les populations de la capitale sénégalaise et de certaines régions du pays? vont encore revivre le calvaire d'une pénurie de l’eau.



La conduite d’eau qui amène l’eau du Lac de Guiers jusque chez les consommateurs, a été endommagée. En conséquence, la production et la distribution de l’eau potable vont connaître des perturbations.



Le retour à la normale est prévu aujourd’hui, lundi. Toutefois, un dispositif de camions-citernes a été mis en place pour soulager les zones critiques et sensibles.











Avec Rewmi