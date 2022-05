Perturbations en vue dans la secteur de l’eau : Grève annoncée du collectif des travailleurs bénévoles de l’hydraulique Le collectif des travailleurs bénévoles de l’hydraulique du Sénégal annonce une grève de 72h, à compter du 28 au 30 juin 2022. Le secrétaire général du collectif, Babacar Ly, a avisé le ministre de l’Eau et de l’Assainissement du mouvement d’humeur dans les 17 brigades de l’Hydraulique du Sénégal.

D’après « L’As », ces travailleurs de l’Hydraulique dénoncent la mise à l’écart de leurs demandes d’emplois dans le cadre du programme « Xeyu ndaw yi » ; l’absence de réponses relatives aux questions formulées par rapport aux modalités de recrutement des membres du Collectif dans le programme «Xeyu Ndaw yi» et le recrutement par complaisance de 20 chauffeurs de « camions-citernes » sans qualification.



M. Ly prévient le ministre Serigne Mbaye Thiam, que la grève va impacter durement les populations dans les zones rurales en général et celles des zones urbaines, en particulier.



A l’en croire, les 17 brigades de l’Hydraulique au niveau national gèrent plus de 2.000 forages couvrant les localités suivantes : Louga, Tambacounda, Kaolack, Ndioum, Matam, Linguère, Touba, Ziguinchor, Thiès, Sédhiou, Kolda, Fatick, Diourbel, Kédougou, Goudiry et Ranérou.



