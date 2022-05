Perturbations en vue dans le milieu scolaire : les élèves en classe d’examen perdent le nord

A en croire Rewmi, le syndicat des enseignants réaffirme son engagement à faire face contre toute tentative de trahison de l'esprit des accords du samedi 26 février 2022. C’est dans cette perspective qu’ils ont lancé un appel à toutes les organisations syndicales pour une vigilance et une mobilisation en vue de faire respecter les engagements précis pris par le gouvernement devant le peuple sénégalais. Cheikhouna Gueye, enseignant de son état, s’exprimant au nom des syndicats, avance qu'ils exigent le respect et la considération avec l'application correcte des accords et non un discours ni un monitoring. Car, « dans le tableau du protocole proposé par la Direction de la solde et validé par les deux parties, en présence de la COSYDEP, UNAPEES, il est bien mentionné que les sommes qui y figurent sont des nets à percevoir (après impôt) », renseigne-t-il.



Contrairement à ceux qu'ils ont vus dans leurs bulletins de salaire du mois de mai 2022, regrette l'intervenant. « La validation de l'année dépendra du comportement de nos dirigeants à notre égard. Nous sommes prêts à tout. La grève continue pour un respect du protocole d'accord », met-il en garde. Les perturbations risquent de porter un sacré coup aux apprenants.



Anta Faye, élève en classe de Seconde trou- vée dans une institution à Colo- bane, prédit un système éducatif troublé. « L’État du Sénégal doit respecter ses engagements et mieux veiller à la bonne conduite de l'éducation car nous sommes l'avenir du pays. Il doit également être conscient qu'on ne peut parler de développement dans un pays sans valorisation du système éducatif », ajoute l'élève. « Nous réclamons l'application des contrats afin que nous puissions reprendre les cours dans les plus brefs délais », supplie-t-elle.



Birama Ndiaye, élève en classe de Troisième, fustige la démarche de l’Etat du Sénégal. « Nos parents ont investi pour nous assurer un bon encadrement espérant en retour, de bons résultats. Donc cela n’est guère encourageant. On ne peut pas toujours assister à des débrayages et des grèves cycliques et interminables », peste notre interlocuteur. Avec l’annonce faite par le G7 qui pré- voit une rétention des notes et le boycott des examens de fin d’année, nombreux sont les po- taches qui semblent avoir perdu le nord. « Par rapport au 1ier semestre nombreux sont les élèves qui n’ont pas obtenu la moyenne. Avec ces perturbations en vue, c’est la psychose qui s’empare des élèves », témoignent-ils. Les prochains jours seront déterminants avec une grève totale prévue ce vendredi 27 mai et samedi 28 mai et un débrayage le lundi et mardi prochain. Malgré la sortie du ministre des Finances et du Budget Abdoulaye Daouda Diallo, les syndicats d’enseignants campent sur leur position.