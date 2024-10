Perturbations sur le réseau de diffusion TNT: TDS-SA s'explique Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Octobre 2024 à 20:20 | | 0 commentaire(s)|

A travers un communiqué, la Société de Télédiffusion du Sénégal (TDS-SA) informe qu'un incident est survenu sur le réseau de diffusion des signaux TNT dont la collecte et le transport sont assurés par un de ses partenaires techniques. Le communiqué renseigne que ce problème serait à l'origine de ces perturbations occasionnant une restriction du service fourni sur la TNT. Toutefois, ce blocage est en train d'être levé selon les responsables de communication de TDS-SA qui indiquent dans la même foulée qu'un dispositif plus innovant et plus résilient a été mis en place afin de procéder à la refonte de l'architecture TNT pour assurer la continuité d'un service de qualité aux usagers. L'opérateur de diffusion national présente ses excuses à sa clientèle (Téléspectateurs et éditeurs) pour les désagréments causés par ces perturbations indépendantes de sa volonté.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-76191-perturbations-...

Accueil Envoyer à un ami Partager