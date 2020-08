Peter Okoye (P-Square) : « je gagne plus d’argent depuis que je suis seul » Rédigé par leral.net le Lundi 17 Août 2020 à 17:35 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS- En 2018, les frères jumeaux du groupe P-Square, Peter et Paul, ont décidé de se séparer et de devenir des artistes solos. Cette décision a brisé le cœur de leurs fans et de leur famille, qui, depuis lors, multiplient les gestes pour réunir les deux frères, sans succès. ythique groupe nigérian, P-Square a explosé du jour au lendemain. Co-fondateurs de ce duo légendaire, qui a fait danser toute l'Afrique, Peter et Paul Okoye ont tout bonnement décidé de mettre un terme à leur collaboration. Autrefois très complices, les deux frères se regardent désormais en chiens de faïences. Plusieurs versions ont été données, en ce qui concerne la cause de cette cassure; mais, au grand jamais, les fans n'ont réellement su ce qui empêchait les deux frères de se réunir à nouveau. Mais pour Peter, son Karma n'avait été aussi rose depuis son départ du groupe. Celui qui se fait désormais appelé Mr P a déclaré gagner beaucoup d'argent depuis qu'il a embrassé une carrière solo. Des propos qui n'ont pas tardé à faire réagir les internautes. Chukwuagozigom Clement Nwachukwu, un internaute nigerian a fait des reproches salés aux deux frères séparés en s'attaquant principalement à Peter. « Mr P, disons-nous la vérité. Ce nom P-Square est célèbre, partout où on le mentionne les gens le respectent tellement parce que dans ce nom nous

avons un bon chanteur et un bon danseur en même temps, mais maintenant, vous vous êtes séparés. C’est désormais Rude Boy et Mr P», écrit-il. « P-Square est meilleur que Mr P et Rude boy« Avant d’ajouter : « Laisse-moi te dire une chose. En termes de musique, Rude boy c’est-à-dire Paul Okoye est meilleur que toi. Cesse de te faire des illusions. Retourne avec ton frère parce que deux têtes valent mieux qu’une soit honnête, quand vous étiez ensemble, les gens te respectaient bien plus que maintenant. Les concerts de P-Square se produisaient en Amérique, en Europe, en Asie, aujourd’hui, c’est l’Ouganda, la Tanzanie et Anambra. P-Square est meilleur que Mr P et Rude boy« . Une réponse qui loin de calmer Mr P, n’a fait qu’égratigné son égo. Dans un long discours en guise de réplique, Peter a étalé les succès qu’il a engrangé depuis la cassure de P-Square. « Il y a des critiques partout ! Allez vérifier ma page à nouveau. Je crée plus d’impact et je fais des concerts à guichets fermés dans le monde entier ! Avant la pandémie, je venais de terminer une tournée de 20 villes aux États-Unis. Et j’ai déjà annoncé 7 tournées en Afrique de l’Est et 15 en Europe. Tout a déjà été payé ! », a-t-riposté. Puis d’ajouter : « Attention, je ne partage plus l’argent avec mes frères comme avant. Depuis que je suis seul, je gagne plus d’argent. Appelez ça de l’avidité ou de l’égoïsme si vous voulez. Va ailleurs avec ta frustration ! Si tu es en colère, c’est parce que P-Square n’existe plus ! Je comprends que tu ne veuilles pas accepter le fait que Mr P s’en sorte très bien. Eh bien, mon Dieu vous a fait honte« . Beninwebtv



