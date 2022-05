Petit commerce : Les marchands ambulants crient leur ras-le-bol et demandent un appui de l’Etat Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Mai 2022 à 23:24 | | 0 commentaire(s)| Les marchands ambulants souffrent le martyre avec la forte canicule qui sévit actuellement à Dakar et sa banlieue. Peinant à joindre les deux bouts avec leurs activités commerciales, ces ambulants meurtris, se désolent de l’absence de soutien de l’Etat. Ainsi, ils demandent au Président de les soutenir afin de disposer du nécessaire pour se sauver de leur situation. Frustrés et non contents, ils sollicitent de petits appuis financiers pour développer ailleurs, leurs petits commerces. N’empêche, ils déplorent le manque de considération, le vol, l’arnaque avec usage de faux billets et autres. Mais, habitués à la souffrance, ils se résignent, tout en s’évertuant à faire du mieux possible, pour se tirer d’affaire.



