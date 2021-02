Petit traité d’éducation féministe : Le livre qui lève le voile sur une notion complexe en toute simplicité

«Ne débarrassez pas la table, à moins que les hommes ne se lèvent pour le faire aussi» Coco Chanel.

Le féminisme c’est quoi? Il est difficile de définir clairement e...

Complexe à expliquer, souvent remis en question et controversé, c'est dans notre interview que l'auteur et journaliste Lucile Bellan nous éclaire aujourd'hui, avec son livre "Petit traité d'éducation féministe". Elle ouvre ainsi avec brio la porte à l'enseignement de la notion de féminisme chez les plus petits.Source : https://www.podcastjournal.net/Petit-traite-d-educ...