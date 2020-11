Pétrole: Far Limited quitte le Sénégal et cède ses actions à une multinationale indienne Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Novembre 2020 à 12:27 | | 0 commentaire(s)|

YERIMPOST.COM 15%, c’est ce que représentait la totalité de ses parts des blocs Offshore Rufisque, Sangomar et Sangomar Deep. Ce mercredi 11 novembre, le géant australien du pétrole Far Limited a annoncé qu’il vendait ses actions à ONGC Videsh Vankorneft, une société pétrolière indienne.En attendant l’acquiescement des autorités sénégalaises et des principaux actionnaires (Petrosen et… YERIMPOST.COM 15%, c’est ce que représentait la totalité de ses parts des blocs Offshore Rufisque, Sangomar et Sangomar Deep. Ce mercredi 11 novembre, le géant australien du pétrole Far Limited a annoncé qu’il vendait ses actions à ONGC Videsh Vankorneft, une société pétrolière indienne.

En attendant l’acquiescement des autorités sénégalaises et des principaux actionnaires (Petrosen et Woodside), Far Limited a exprimé sa confiance au nouvel acquéreur réputé détenir des intérêts mondiaux d’exploration et de production de gaz et pétrole.



Source : Source : https://yerimpost.com/petrole-far-limited-quitte-l...

Accueil Envoyer à un ami Partager