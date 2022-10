Petrole et Gaz: Madame Sarr du Cadre National des Soldats du Pétrole opte pour la sensibilisation des populations Rédigé par leral.net le Lundi 24 Octobre 2022 à 19:25 | | 0 commentaire(s)| Madame Sarr du Cadre National des Soldats du Pétrole rappelle l’engagement de ce cadre qui intègre tout ce qui s’intéresse à la question du pétrole et du gaz. Son cadre, regroupant d’anciens journalistes, des cameramen, des techniciens, des Tik-tokeurs et même, d’autres en activité, s’active dans l’information et la sensibilisation afin d’aider les populations saint-louisienne. Ledit cadre, projetant de mettre en place un comité régionale à Saint-Louis, avant celui national, a apprécié l’implication de la presse, dont Leral, dans les activités du Crd. Madame Sarr appelle à renverser la tendance dans la forme de collaboration avec la presse. Cela aiderait à mieux outiller les journalistes afin qu’ils soient en mesure de cerner la vérité.



Accueil Envoyer à un ami Partager