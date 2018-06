Pétrole et Gaz : Malick Ndiaye tance les boycotteurs

Le Pr Malick Ndiaye a critiqué vertement l’attitude d’une partie de l’opposition qui a boycotté la Concertation sur la gestion des recettes du Pétrole et du Gaz.



Selon lui, ceux qui ont opté pour la politique de la chaise vide, ont tort. « Ils devaient participer aux débats afin d’y apporter leurs idées, suggestions et propositions », a indiqué le Pr Malick Ndiaye lors de son intervention. Et d’avertir : « nous devons éviter que la Malédiction du Pétrole n’entrave la Bénédiction du Pétrole ».



Avant de finir, le Pr Malick Ndiaye qui a jeté un pavé dans la mare de la Société civile sénégalaise. « Le rôle de la Société civile n’est pas de chercher des marchés ou de négocier des strapontins en échange de son silence », a-t-il martelé.













Source ANN

