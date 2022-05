Pétrole et Gaz: l'importance soulignée par Manar Sall dans un pays comme le Sénégal Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Mai 2022 à 08:22 | | 0 commentaire(s)| "Le Pétrole et le Gaz naturel : quelles opportunités d’Emploi et d’Affaires en compagnie de grandes personnalités du pays », c'est le thème du panel organisé par la Jeune Chambre Internationale (Jci), ce samedi dans un hôtel de la place . Selon le Directeur général de Petrosen, Manar Sall, qui est parrain de cette édition, le pétrole et gaz participent au développement du pays.



