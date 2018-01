"Pétrole et gaz au Sénégal: Chronique d'une spoliation" d’Ousmane Sonko : Sur un air d’« Ali Baba et les Quarante Voleurs» Flanqué de Thierno Alassane Sall, Abdoul Mbaye, les avocats Boucounta Cissé et Ibrahima Diawara, Ousmane Sonko, le leader de PASTEEF a tenu cet après-midi, dans un hôtel de la place, la cérémonie de dédicace de son ouvrage intitulé "Pétrole et gaz au Sénégal: Chronique d'une spoliation". Dénonçant « corruption », « concussion », et « délit d’initié », Ousmane Sonko a tout simplement lancé des crochets et des uppercuts à l’endroit du Président de la République, Macky Sall, au Premier ministre, Abdallah Boun Dionne, à Aly Ngouille Ndiaye, ancien ministre de l'Energie et des Mines et à Amadou Bâ, ministre des Finances.

