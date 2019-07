Pétrole et gaz: le Président Macky Sall va octroyer de nouvelles licences De nouvelles licences de pétrole et de gaz seront octroyées par le président de la République. Ce sera à l’occasion de la conférence et de l’exposition Africa Oil & Power 2019, au Cap en Afrique du Sud, selon "Le Soleil". Le quotidien national renseigne d’ailleurs, qu’un protocole de coopération entre Africa Oil & Power, Cos-Petrogaz et la direction de Petrosen a été signé, hier, dans ce sens. Le chef de l’Etat recevra le prix de l'Homme africain de l'année dans le cadre de la conférence AOP 2019, à cette occasion, selon la même source.

Rédigé par leral.net le Samedi 27 Juillet 2019 à 10:28 | | 7 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos