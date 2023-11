Petrosen devient le principal actionnaire du champ gazier Yakaar-Téranga, après le départ de BP

Une annonce majeure secoue l'industrie pétrolière et gazière au Sénégal, alors que la société britannique BP se retire de l'exploitation du champ gazier Yakaar-Téranga, après de longues négociations avec ses partenaires, Petrosen et Kosmos. Dans un communiqué rendu public aujourd'hui, le Holding sénégalais Petrosen a informé que BP a finalement renoncé à ses 60% de parts, marquant un tournant significatif dans le développement des ressources gazières du pays.



Le document de Petrosen précise : " Après des mois de discussions et d'échanges sur la stratégie de développement des ressources gazières du bloc Cayar Offshore Profond (COP), les divergences de vues entre l'Opérateur historique BP (60%) et les autres membres de l'Association non-opérateurs PETROSEN (10%) et Kosmos (30%), ont pu être solutionnées, avec la renonciation totale, par BP, à tous ses droits et obligations sur le bloc COP, conformément aux dispositions juridiques en vigueur ".



Par conséquent, Petrosen devient l'actionnaire majoritaire dans le capital de ce champ gazier, avec 34% des parts, tandis que Kosmos détient 66%. Cette transition s'accompagne d'un transfert du rôle d'opérateur à Kosmos. En outre, en conformité avec la non-participation de la société nationale aux risques liés à la phase d'exploration, les parts dues à Petrosen seront portées par Kosmos jusqu'à l'entrée en phase d'exploitation.



Petrosen prévoit également l'entrée d'un nouveau partenaire par cession croisée de 32% des parts de Kosmos et 1% des parts de Petrosen. À terme, l'association sera composée de Petrosen : 34%, Kosmos : 33%, et le nouveau partenaire : 33%, faisant ainsi de Petrosen le partenaire majoritaire de la future association.



Les découvertes des gisements Yakaar et Teranga, réalisées respectivement en 2015 et 2016, ont ouvert la voie à un potentiel gazier significatif, avec des ressources récupérables de plus de 20 TCF (environ 560 milliards de mètres cubes).



Selon le Holding Petrosen, cette restructuration est un moment décisif dans le renforcement du rôle de la société nationale dans le secteur des hydrocarbures au Sénégal. En collaboration avec son partenaire Kosmos, Petrosen travaille sur un concept de développement innovant, mettant l'accent sur la livraison rapide et compétitive du gaz naturel sur le marché intérieur, ainsi que la production de gaz naturel liquéfié (GNL) destiné à l'exportation.



Cette évolution majeure dans le secteur énergétique sénégalais, reflète les ambitions du pays de maximiser l'utilisation de ses ressources gazières pour le développement national, tant sur le plan énergétique qu'économique.