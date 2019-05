Peu convaincant avec l’Inter : Keïta Baldé renvoyé à Monaco Arrivé à l’Inter de Milan l’été dernier en provenance de Monaco, sous forme de prêt avec une option d’achat de 22 milliards F Cfa, Keïta Baldé n’y restera pas pour longtemps. L’attaquant sénégalais a été renvoyé à son club d’origine du fait de son faible rendement.



L’Information a été ébruitée par les médias italiens ces derniers jours. Prêté avec option d’achat incluse, Keïta Baldé va quitter l’Inter de Milan cette saison. Selon Record qui donne l’information, l’international sénégalais est jugé peu convaincant du fait de son faible rendement (28 apparitions toutes compétitions confondues contre 4 buts seulement), en plus de blessures répétitives.



Les dirigeants su club italien n’étaient pas prêts à investir plus de 34 millions d’euros (22 milliards F Cfa ) pour son transfert définitif. Les deux parties devaient se réunir en ce mois de mai pour se prononcer sur le deal. Toutefois, les Narrazuri enclins à ne débourser que la moitié de la somme exigée, ont transmis à leurs homologues leur refus de payer le prix demandé. L’attaquant sénégalais devra donc plier ses bagages dans les prochaines semaines qui viennent, pour retourner à Monaco.

