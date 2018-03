Peur dans la tanière : Après Kara, Mame Birame blessé à l’épaule

Mame Biram, blesse à l’épaule

Si la défense inquiète avec Kara, l’attaque ne rassure pas totalement. Titulaire lors du déplacement de Stoke City sur la pelouse de Southampton (0-0), en match de la 29e journée de Premier League anglaise, Mame Biram Diouf n’a pas pu terminer la rencontre. Après une violente collision avec Wesley Hoedt, le défenseur néerlandais des saints, il a cédé sa place à la 23e mn.



Complètement sonné, l’ancien joueur de Manchester United a été évacué par le service médical des Potters, provoquant l’inquiétude de Paul Lambert, le coach de Stoke. « Nous allons examiner de près Mame et voir comment il se sent. Il avait manifestement beaucoup de douleur. On aurait dit qu’il se disloquait l’épaule, mais le personnel médical l’a évacué dans le vestiaire », a-t-il confié.



« Le perdre a été un vrai coup, parce que je pense qu’il a vraiment bien commencé le match et il ne fait aucun doute qu’il nous donne un véritable rythme », ajoute-t-il. Du rythme, Mame Birame Diouf comptait bien en donner au jeu des "Lions" contre l’Ouzbékistan et la Bosnie. Lui qui est absent de la Tanière depuis 5 matchs. Si le staff de Stoke ne s’est pas encore prononcé sur l’étendue de la blessure de Mame, on craint une luxation de l’épaule qui nécessite un plâtre ou une écharpe pour 2 à 8 semaines. La guérison complète nécessite un minimum de 6 semaines. Ce qui serait synonyme de forfait pour les 2 prochaines rencontres des "Lions".











