Peut-être plus infectieux et plus résistant: qui est ce nouvel inconnu, le variant Lambda?





Source : Il semble que le coronavirus ait plus d’un tour dans son sac: après le Delta voici le variant Lambda qui inquiète. Car, selon une nouvelle étude de chercheurs japonais, il pourrait être plus infectieux et moins «réceptif» aux anticorps.Source : https://fr.sputniknews.com/sci_tech/20210729104594...

