Pharmacie Guigon : l’imam de Touba demande à tous les musulmans de boycotter leurs médicaments L’imam de Touba, Serigne Ahmadou Rafahi Mbacké, Ibn Serigne Fallou, a lancé un appel pressant à l’endroit de tous les musulmans du Sénégal pour qu’ils n’achètent plus de médicaments, à la pharmacie Guigon de Dakar.

Dans une vidéo qu’il a publiée, le marabout a déploré le licenciement des Docteurs Ahmadou Bamba Dioum et Dame Dia de cette pharmacie, simplement parce qu’ils ont fait leur devoir de musulmans en voulant prier à l’heure de prière.

« Que tous les musulmans qui iront acheter, désormais, des médicaments dans cette pharmacie, sachent qu’ils contribuent à combattre l’islam », a dit l’imam, soulignant que « des hommes amassent de l’argent pour ensuite combattre l’islam ».

Imam Ahmadou Mbacké a rappelé que « vendre ou travailler le vendredi, à l’heure de la prière est condamné par l’islam ».



