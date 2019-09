Phases nationales : Yamatogne remporte la finale des « navétanes » 2019 Yamatogne de Ziguinchor a remporté la finale des phases nationales de l’édition 2019 des championnats d’hivernage communément appelés ’’navétanes’’, en battant par 2 buts à 1 Hersent de Thiès, samedi, à Louga.

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Septembre 2019 à 10:08 | | 0 commentaire(s)|

Les deux équipes s’étaient neutralisées (0-0) à l’issue de la première mi-temps marquée par un jeu très fermé, en dépit d’une légère domination de Yamatogne qui n’a toutefois pas su concrétiser ses occasions de but.



L’équipe ziguinchoroise va finalement ouvrir le score à la 53e minute de la rencontre par Youssouph Coly sur corner, avant de doubler la mise sept minutes plus tard, à la 60e, grâce à Djibril Dramé sur une action collective rondement menée.

Hersent est parvenue à réduire la marque dans le temps additionnel sur corner par Demba Diakhaté.



Yamatogne remporte ainsi le trophée des phases nationales de l’édition 2019 des ’’navétanes’’, son attaquant Ibrahima Sory Bâ remportant le titre de meilleur buteur du tournoi avec six réalisations.

Le vainqueur évoluait dans le groupe G logé à Dahra. Yamatogne était sortie première dans cette poule avec trois victoires.

Les Ziguinchorois ont ensuite éliminé Marbath de Louga en huitième de finale, avant de sortir en quart Diamono, autre équipe de Louga.

Pour accéder en finale, Yamatogne était venue à bout de Deggo de Kébémer, représentant également la région de Louga.

Chez les cadets, l’ASC Rao Gare de Saint-Louis a remporté le trophée 2019 en battant (1-0) Teen Bi de Fatick.

Auteur : Aps

