Phénomène de la crise migratoire: Deux ministres espagnols à Dakar et Rabat, dans le cadre de la lutte contre l’émigration clandestine Face à l’afflux des migrants vers les îles Canaries, l’Espagne va envoyer deux de ses ministres au Maroc et au Sénégal, pour tenter d’empêcher de nouveaux flux migratoires.

Alors que les migrants commencent à se diriger vers les îles Canaries, l’Espagne a estimé qu’il fallait engager la voie diplomatique pour résoudre ce problème, rapporte «hespress.com».



Selon l’info reprise par "Vox populi", dès la semaine prochaine, la ministre des Affaires Etrangères Arancha Gonzalez Laya va se rendre au Sénégal, précisément le dimanche 22 novembre 2020, tandis que le ministre de l’Intérieur Fernando Grande-Marlaska se rendra au Maroc le vendredi 20 novembre 2020.



Selon la ministre, le gouvernement espagnol « veut encourager la voie diplomatique » pour que « personne ne risque sa vie en montant dans ces embarcations » de fortune, après que plus de 2.000 migrants sont ainsi arrivés vers les Canaries, le week-end dernier.



L’Espagne qui avait arrêté d’expulser les migrants depuis la crise sanitaire du coronavirus, va reprendre ces expulsions de migrants économiques. Le gouvernement devrait «insister» là dessus, a ajouté la ministre.



