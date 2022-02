Philip Monteiro : "À chaque fois que je regarde le tir libérateur de Sadio Mané..."

Philip Monteiro, qui a chanté les lions depuis plusieurs années, n’en revient pas. Le sacre des lions, qu'il déguste depuis dimanche dernier, il l'a vécu avec émotion. Et surtout le penalty de Sadio Mané.



«J'ai même perdu ma voix. Jusqu'à présent, à chaque fois que je regarde le tir libérateur de Sadio, je ne peux m'empêcher de pleurer de joie et de bonheur», a déclaré l'artiste dans l’Obs.



D'origine capverdienne, Philip Monteiro qui a toujours témoigné un grand amour aux Lions de la Teranga, souligne cependant, que ce ne fut pas du tout facile de suivre la finale, tant le stress était fort.



«Personnellement, je n'étais pas confiant au début. Mais le jeu a commencé à changer petit à petit et a changé en même temps ma mentalité», confie le très talentueux chanteur.

Source : https://www.exclusif.net/Philip-Monteiro-A-chaque-...