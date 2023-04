Photos/ Au rythme des « zikr » et chants religieux: Le Ministre Aly Ngouille Ndiaye reçu par le Khalife général des Baay Fall Rédigé par leral.net le Lundi 10 Avril 2023 à 23:56 | | 0 commentaire(s)| Le Ministre Aly Ngouille Ndiaye a été reçu ce lundi, dans l’après-midi, par le Khalife général des Baay Fall. Aly Ngouille Ndiaye était porteur du message du Chef de l’état. Chaleureusement accueilli au rythme des « zikr » et chants religieux qui, le Ministre a transmis le message du Président de la République qui réitère tout son respect et ses hautes considérations à la communauté Mouride et celle des disciples de Mame Cheikh Ibrahima Fall. Très touché par le geste du Président de la République, le khalife Serigne Amdy Fall a remercié Macky Sall d’avoir bitumé l’axe touba Touba -Oumoul khoura qui soulevait beaucoup de poussière lors du convoi des mets chez les guides religieux de Touba.

Le khalife des Baye Fall après Serigne Mountakha Mbacke, jeudi dernier, a prié pour l’accomplissement de tous les projets de Macky Sall dans un Sénégal de paix et d’émergence.



L’émissaire Aly Ngouille Ndiaye, Ministre de l’agriculture de l’équipement rural et de la souveraineté alimentaire, accompagné de quelques collaborateurs, a pris congé, après avoir reçu des bénédictions du saint homme, Serigne Amdy Fall, trouvé dans sa Résidence de Touba au quartier Oumoul Khoura.











