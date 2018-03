Photos: Baptême de la fille de Pape Fall, chef de la division de l'éducation et de la culture de Guédiawaye, responsable politique APR Golf Sud et Arame Diouf Fall Rédigé par leral.net le Lundi 19 Mars 2018 à 11:36 | | 0 commentaire(s)|

Selon un Hadith du prophète dont l’authenticité de (Isnade) est confirmée, tout nouveau-né sous le mariage, a droit à un baptême au 7e jour de sa naissance. Ainsi, le domicile du Responsable Politique de l’Apr Golf Sud Pape Fall, a été ce dimanche, le lieu de convergence de nombreuses personnalités de la République.

Baptisant sa fille aînée aux Parcelles Assainies Unité 03, le "Général" de Aliou Sall a dû mobiliser de nombreux fauteuils pour contenir tout ce beau monde. En plus de la délégation du Maire Aliou Sall dirigée par l’Adjoint du Maire Ablaye Mbaye, beaucoup de gens étaient sur place.

Des personnalités de l’Apr, de Rewmi, du Grand Parti, du PDS, et de la mouvance citoyenne. Parmi celles-ci, le Président Alioune Ndao, M. Cheikh Ndiaye Secrétaire Général Sénégal Airlines, Docteur Tidiane Seck, le Secrétaire Général Adjoint HCCT, Mame Ibra Ba, le Secrétaire Général de la Ville de Guédiawaye, M. Mamadou Diawara et la Directrice de Cabinet du Maire de la Ville Mme Dieyanaba Talla, l’honorable député Cheikh Omar Sy, Zague, Pape Fall Eva, entre autres.



Il y avait aussi des hommes religieux comme Serigne Abdou Lahat Mbacké Affia, Serigne Lamine Mbacké, Serigne Aziz, Serigne Amar, Serigne

Bousso Mbacké.

La Famille Fall tenait par la voix de M. Fall,à magnifier que ce jour important dans la vie de leur enfant, et a fortiori dans la leur, "ne pouvait se dérouler sans vous. Merci pour votre présence, pour vos témoignages d’affection, pour votre générosité, pour la multitude de cadeaux que vous avez offert à Sokhna Fatou Fall ; la voilà encore bien gâtée grâce à vous !.

Nous souhaiterions aussi remercier particulièrement, nos parents respectifs pour tout ce que vous avez fait pour nous. Merci du fond du coeur".

Senceremonies.com



