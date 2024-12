[Photos] Le président de la République, S. E. Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience, Omar Kane, alias Reug Reug, champion du monde de MMA Rédigé par leral.net le Mardi 24 Décembre 2024 à 17:53 | | 0 commentaire(s)|

Bassirou Diomaye Faye Le Président de la République, Son Excellence, a reçu ce mardi 24 décembre 2024, en audience, Omar Kane, alias Reug Reug, champion du monde de MMA, et Mouhamed Tafsir Ba, champion de kick-boxing. Ces athlètes exceptionnels ont été élevés au rang de Chevalier de l’Ordre du Mérite pour leur parcours exemplaire et leur engagement à porter haut les couleurs du Sénégal. À travers cette distinction, le Président Faye a souhaité honorer l’ensemble des sports de combat, réaffirmant ainsi le soutien indéfectible de l’État pour leur développement. Le sport, facteur d’unité et de fierté nationale, continuera à recevoir toute l’attention qu’il mérite.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-77767-photosle-prsid...

