Photos: Magal 2021 Chez Adja Ngoye Fall, Mme Touré

Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Septembre 2021 à 18:15 | | 0 commentaire(s)|

Le Magal de Touba 2021 a été vécu de manière diverse. Les Talibés mourides et autres fidèles religieuses des confréreries du Sénégal et d’ailleurs, ont cherché à s’illustrer de la plus belle des manières. Parmi ces fidèles, Adja Ngoye Fall, Mme Toure, une dame dévouée qui s’est pleinement investie.