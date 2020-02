(Photos)- Manifestation des pêcheurs de Saint-Louis : Des blessés et beaucoup de dégâts matériels enregistrés Rédigé par leral.net le Mardi 4 Février 2020 à 18:22 | | 0 commentaire(s)| Un véhicule incendié, des jets de pierres et des tirs de lacrymogènes…, la tension est à son summum, ce matin, sur la Langue de Barbarie. Plusieurs blessés ont été enregistrés dans cette bagarre entre les forces de l'ordre et les manifestants. Les pêcheurs très en colère, dénoncent le non-respect des engagements pris par le Gouvernement sur la stabilisation de la brèche et la fin de la durée des licences de pêche.



















