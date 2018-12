Photos : Mbaye Niang et Emilie Fiorelli réconciliés ? Le cliché qui sème le doute sur Instagram Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Décembre 2018 à 10:05 | | 0 commentaire(s)|

En octobre dernier, Emilie Fiorelli officialisait sa rupture avec le footballeur M'baye Niang en l'accusant de bon nombre de torts. "Vous devez vous en douter, j'ai pris la décision de quitter définitivement Mbaye. J'ai eu encore l'espoir une dernière fois, qu'il change, mais personne ne change", avait-elle déclaré, alors que le couple avait renoué cet été après une énième séparation. La maman de la petite Louna accusait le père de sa fille d'avoir une mauvaise hygiène de vie rythmée par "l'alcool, les milieux malsains, la polygamie ne font pas partie de ma vie et de mes goûts. Ce n'est pas dans ce système que je souhaite m'épanouir et élever Louna. Sans compter le manque de respect, dans tous les sens du terme, qu'il a pu avoir à mon égard !". Depuis, le couple semble garder de très bons rapports. Certaines rumeurs les disent par ailleurs rabibochés. Une rumeur ravivée récemment après la publication par Emilie Fiorelli d'un cliché sur lequel elle apparait radieuse aux côtés de son ex. Les deux ex-tourtereaux ont-ils décidé d'apparaitre soudés pour le bien de leur enfant ou se sont-ils offert une deuxième chance ? Impossible d'en savoir plus pour l'heure !

Source Telestar



Accueil Envoyer à un ami Partager