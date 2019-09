[Photos] New York : Des Sénégalais vilipendent Macky devant le siège des Nations Unies our dénoncer les manquements à la démocratie, la cherté de la vie, la "dictature de Macky", et le Franc CFA, des Sénégalais de la diaspora se sont retrouvés devant le siège des Nations unies sis à News York où se trouve le président de la République Macky Sall présentement, en réunion du Conseil de sécurité des Nations unies.

Ils scandent : "Macky Sall dictateur". La manifestation est relayée en direct sur des pages Facebook.

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Septembre 2019 à 20:32



