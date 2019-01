Photos : Serige Mansour Sy Djamil et Macky Sall se sont-ils réconciliés? Rédigé par leral.net le Dimanche 27 Janvier 2019 à 14:23 | | 7 commentaire(s)| Le Président Macky Sall a participé à la prière du vendredi à la grande mosquée de Pikine. L'ancienne a été entièrement rasée et une nouvelle construite sur le même site en face du marché syndicat. Elle a coûté plus de 945 millions de francs CFA. L'imam Ratib a exprimé toute la gratitude et la reconnaissance des pikinois pour ce bel édifice religieux.



