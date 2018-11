Photos : Sokhna Adja bou Cheikh Béthio et son père se sont réconciliés Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Novembre 2018 à 11:11 | | 0 commentaire(s)| Réconciliation: Sokhna Adja, et son père s’étaient brouillés après son mariage avec Cheikh Béthio. Émouvantes retrouvailles entre l’une des épouses de Cheikh Béthio et son père.



L’une des épouses de Cheikh Béthio Thioune, Sokhna Adja, et son père ont scellé leur réconciliation. Ils s’étaient brouillés après le mariage de la première avec le guide des thiantacones. Le second n’avait pas goûté cette union. Mais ça, c’était avant.

















