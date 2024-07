Photos: Synapsys Conseil accueille son nouveau Directeur général, Zack Diop

Après une période marquée par des défis et des succès, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à Monsieur El Hadji Amadou Samba, Directeur Général par intérim, pour son engagement et son leadership exemplaires durant cette période de transition. Son dévouement et sa perspicacité ont permis à notre entreprise, de naviguer avec succès, à travers les défis et les réussites rencontrés.



C'est avec un immense plaisir que nous accueillons, aujourd’hui, Monsieur Zack Diop, en tant que nouveau Directeur général. Monsieur Diop a officiellement pris ses fonctions, le vendredi 5 juillet. Il a débuté son parcours en rencontrant nos équipes, ce lundi 8 juillet, démontrant ainsi son enthousiasme et son engagement immédiats. La vision et le dynamisme de Monsieur Diop, insufflent un vent de renouveau, porteur de croissance et d'innovation pour notre entreprise.



Nous sommes convaincus que l'expertise et le leadership de Monsieur Diop, conjugués à l'engagement de nos équipes, nous permettront d'atteindre de nouveaux sommets et de consolider notre position de leader dans notre secteur.



Bienvenue, Monsieur Zack Diop !



