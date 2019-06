Photos exclusives: La pluie "défigure" le département de Ziguinchor

Une forte pluie accompagnée d'un vent très violent a causé d'énorme dégâts dans tout le département de Ziguinchor. Certains quartiers de la ville de Ziguinchor comme Kadior, Belfort, Santhiaba, Tilène, Halwar... les arrondissements de Niaguiss et Nyassia ont subi le dicta de ce vent qui a emporté plusieurs toitures et en causant des blessés graves.



A Niaguiss...

Le monde rural a été durement touché. Nous avons appris que la tempête a ravagé une cinquantaine de maisons dans le village de Niaguiss, hier nuit (Voir Images). Les statistiques ne sont pas encore disponibles pour les autres villages de la commune voire de l'arrondissement de Niaguiss mais il faut retenir que les dégats sont importants. Les victimes demandent une aide du gouvernement...



Ziguinchor commune...



Au quartier Halwar, un pan de mur d’une maison est tombé en blessant une dame qui a été admise d’urgence à l’hôpital. Pour le moment, la population continue d’évaluer les dégâts qui seraient énormes. Les habitants des quartiers Kadior, Belfort, Santhiaba, Tilène... n'ont pas échappé à ce vent. Des centaines de maisons ont été défigurées et deux cas de blessés legèrs .Avec cette première pluie, c’est le début de l’hivernage qui s’annonce dans cette partie sud du pays, avec son lot de désagréments.



... Nyassia

Ce n'est pas fini, même constat à Nyassia mais nous y reviendrons