Photos: regardez Dakar en 1898 Voici le Village Lébou de Tiédem, Cette rue que vous voyez est l’actuelle Boulevard Ponty entre Guignon et rond point Sandaga. On sait que Tiédem fait partie des 12 pencs de Ndakarou, et qu’elle englobe toute la partie de sandaga actuelle.

