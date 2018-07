Pierre Atepa Goudiaby conseille à Karim Wade de surseoir à la Présidentielle 2019

En marge de la présentation de son mouvement politique "Ensemble pour refonder et bâtir le Sénégal" et de son livre, " Sénégal rek, ensemble pour refonder et bâtir le Sénégal", samedi, l’architecte Pierre Goudiaby Atepa a d’une part déconseillé Karim Wade de revenir au Sénégal, tant qu'il sera condamné et d’autre part consolé Wade fils d’attendre d'autres joutes électorales après 2019, puisqu’il est jeune.



"Karim Wade a été condamné et c'est dommage qu'il fasse des recours. Je lui déconseille de venir tant qu'il est condamné. Il est jeune et il peut attendre d'autres joutes électorales."



D’après les services de la refonte du fichier électoral et les deux articles du Code électoral (Loi n° 2017-12 du 18 janvier 2017 portant Code électoral) que l’Assemblée nationale a adopté en sa séance du lundi 02 janvier 2017, Karim Wade ne peut pas être candidat à l’élection présidentielle de 2019.



En effet, la grâce présidentielle n’effacerait pas la peine à laquelle il a été condamné par la Cour de Répression de l’enrichissement illicite (CREI) et les articles L31 et L32 du Code électoral sénégalais semblent suffisamment claires.

Leral.net