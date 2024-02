Pikine: Ça a chauffé ce matin, entre les forces de l'ordre et les agents municipaux Rédigé par leral.net le Lundi 26 Février 2024 à 21:48 | | 0 commentaire(s)| Le rassemblement des élus locaux a viré à l'affrontement, avec des jets de grenades lacrymogènes. Les agents municipaux réclamaient, entre autres, leurs arriérés de salaire, la revalorisation salariale et autres points, arborés avec force pancartes et brassards rouges, les forces n'ont pas cedé et un des agents, a été arrêté.





Accueil Envoyer à un ami Partager