Pikine: Clément Diatta, 69 ans, accusé de viol suivi de grossesse sur une mineure de 13 ans Le vieux Clément Diatta, 69 ans, était attrait la barre du tribunal de Pikine, vendredi 17 mai 2019. Il est accusé d’avoir violé et engrossé une fillette de moins de 13 ans, rapporte "Source A".

La famille de la gamine et le vieux Clément Diatta, vivent en location, dans la même maison. Selon la petite fille, Clément Diatta, veuf et père de famille, la retrouvait chaque dimanche dans la cuisine où elle faisait le linge, pour l’entraîner et l’enfermer dans sa chambre pour la violer. Ce que le prévenu a réfuté, accusant la petite fille d’être de mœurs légère, qui traîne dans le quartier.



Toutefois, selon le Pv de l’enquête, le Vieux Clément Diatta a reconnu s’être enfermé une fois avec la gamine dans sa chambre et dit avoir regretté cet acte. La propriétaire de la maison a révélé que la petite fille n’en est pas à son coup d’essai et avait déjà accusé un autre locataire, un certain Baldé, de l’avoir violée. Elle soutient également que la fille est souvent accusée de vol dans le quartier.



Pour sa part, la mère de la gamine, Rokhy Niang a raconté que sa fille avait, une fois, disparu pendant plusieurs heures et ils avaient appris qu’elle s’était enfermée avec Clément Diatta dans sa chambre. La dame dit n’avoir pas porté plainte à l’époque, mais avait demandé au prévenu de cesser ses actes délictuels et d’arrêter de proposer de l’argent à sa fille. Rokhy Niang a dit à la barre ne demander qu’une chose. Que Clément Diatta assume la grossesse de 3 mois de sa fille et qu’il la prenne en charge.



L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai prochain

