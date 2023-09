Pikine-Est: Le maire Issakha Diop lance un programme de pavage de la commune Rédigé par leral.net le Dimanche 1 Octobre 2023 à 01:16 | | 0 commentaire(s)|

Le maire de la commune de Pikine-Est, Issakha Diop a lancé récemment un programme de pavage des zones stratégiques de la localité. Un programme qui s'étendra progressivement aux autres rues de la commune. Il en a profité pour remettre à chacune des associations culturelles et sportives (Asc) et à la zone une subvention d'un million de FCfa. Le maire de la commune de Pikine-Est, Issakha Diop a lancé l'autre semaine un programme de pavage à l'échelle communale. L'objectif visé à travers ce programme est de rendre le cadre de vie propre et attrayant et lui donner le visage d'une ville digne de ce nom. « En tant que maire de la commune de Pikine, il est de mon devoir de ne ménager aucun effort pour que notre chère commune soit comptée parmi les plus vivables » a-t-il indiqué. Issakha Diop a souligné que c'est un programme évalué à des centaines de millions, et au titre duquel, des zones stratégiques de la commune sont ciblées pour être recouvertes de pavage. Les travaux ont démarré ce lundi par le revêtement des alentours de la maison de la femme sise dans la commune. L'édile de Pikine-Est a estimé qu'il rêve de voir la collectivité territoriale qu'il dirige devenir une commune sans sable. En effet, après les alentours de la maison de la femme, les travaux vont se poursuivre au niveau des zones stratégiques de cette collectivité territoriale et progressivement dans les rues de la commune. « J'ambitionne de faire de Pikine-Est, la plus belle ville du, une ville émergente à l'image du Sénégal » a-t-il avancé. Par ailleurs, Issakha Diop qui est en même temps le ministre auprès du ministre de l'Eau et de l'Assainissement en charge des inondations a été interpellé sur les efforts qu'il a fournis pour réduire l'impact des inondations au niveau de la commune qu'il dirige. A cette question, il a apporté la réponse suivante : « jamais en période d'hivernage Pikine-Est n'a été aussi résiliente par rapport aux inondations. Regardez l'école 8 et le marché Wakhinane qui faisaient partie à Pikine des sites les plus affectés en période d'hivernage. Aujourd'hui, la station de pompage que nous avons installée dans ce site a véritablement aidé à éviter une inondation » a-t-il assuré. En effet, le maire a choisi ce jour de lancement pour également rencontrer les dirigeants d'associations culturelles et sportives (Asc) pour leur remettre la subvention annuelle. Chacune des Asc engagées dans le championnat national populaire (Navétanes) a reçu une subvention d'un montant d'un million FCfa C'était en présence de toute la famille sportive de la commune. Issakha Diop a indiqué avoir porté le montant de la subvention de 250.000 FCfa à 1 million FCfa dans le but de mettre les Asc dans des conditions de performances afin qu'elles puissent bien s'affirmer dans le championnat populaire. Dans le même ordre, il a indiqué que même la zone a elle aussi reçu une subvention d'un million de FCfa. Les représentants d'Asc ont tous salué la volonté et le courage du maire en quadruplant le montant de la subvention. Abdou DIOP



Source : https://lesoleil.sn/pikine-est-le-maire-issakha-di...

