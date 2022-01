Pikine Guinaw rails: Un incendie ravage une maison, les animaux domestiques meurent asphyxiés

Un incendie dont les causes n'ont pas été encore élucidées s'est déclaré tout à l'heure à Pikine Guinaw rails. Il n'y a pas eu de pertes humaines, mais les moutons ont eu moins de chance, tous morts par asphyxie. Un témoin parle d'un gaz qui aurait fuité avant d'être maîtrisé, mais les causes sont encore floues. Les matelas ont propagé l'incendie qui a quasiment détruit tout le matériel. La police est sur les lieux pour faire l'état des lieux et ouvrir une enquête.