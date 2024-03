Pikine: Un jeune tabassé à mort par la police: Ses amis attaquent un commissariat et brulent un Ddd

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Mars 2024 à 10:10 | | 0 commentaire(s)|

La situation était tendue hier à Pikine où des jeunes se sont révoltés après la mort de leur ami, Mouhamed Diop dit Taya. Selon DakarActu, l’interpellation par la police de ce jeune homme a eu lieu dans le nuit du lundi au mardi. Au début, c’était un jeune du nom de Ndené qui était recherché. Des éléments de la police sont entrés dans une maison au quartier Darou à Icotaf. La personne recherchée trouvée sur place et trois autres jeunes ont été interpellés, selon le frère du défunt qui informe qu’ils ont été acheminés vers le stade « Arène Nationale » au Technopole de Pikine.



Selon les témoignages du frère du défunt, l’un d’entre les jeune arrêtés a pris la fuite et les autres ont été tabassés par les éléments de la police avant d’être évacués à l’hôpital successivement à Dominique, Dalal Diam, Hôpital Idrissa Pouye jusqu’à l’hôpital Principal où le nommé Mouhamed Diop dit Taya a succombé à ses blessures. Après son inhumation, ses amis ont attaqué le commissariat de police. Chassés par les policiers, ils ont cassé et brûlé des véhicules. Furieux, des jeunes ont voulu se faire justice en descendant dans la rue où ils ont brûlé un bus Dakar Dem Dikk et un véhicule particulier. Jusque -là, la police n’a pas encore sorti de communiqué pour se prononcer sur cette affaire. Elle fait recours visiblement à la loi de l’omerta. Dakar Dem Dikk a suspendu ses rotations au niveau de la banlieue.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook