Plage de Mbour: un couple de “gordjiguène” surpris en pleine action Un autre couple de “gordjiguène” a été surpris à la plage de Mbour en plein ébat. Ils ont respectivement 16 et 38 ans. La police les aurait attrapés pendant qu’ils faisaient leur patrouille nocturne. Ils ont été déférés au parquet de Mbour d’où ils sont originaires, en attendant leur procès.

Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Septembre 2019 à 19:00 | | 0 commentaire(s)|

Ces temps-ci, il est à noter une recrudescence de ce genre de pratiques contraires aux bonnes moeurs et aux valeurs du Sénégal.



Les “gordjiguène” se manifestent de plus en plus et ne prennent plus la peine de se cacher pour procéder à leursactes contre nature; ce qui alerte sérieusement les Sénégalais, qui ont surtout peur pour leurs enfants mineurs qui sont très exposés, à cause des réseaux sociaux.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos