Plage de Tefess Gui / Sécurité: Le Yamba, l'alcool, les agressions, tout à la mer!

Lundi 26 Décembre 2022

A Mbour Tefess, les pêcheurs ont pris leur destin en main avec une organisation pour sécuriser leur périmètre. Pas moins de 400 jeunes se sont regroupés pour éradiquer l'insécurité qui sévissait. "Désormais, on a tourné la page. il n'y a plus de yamba, pas d'alcool, encore moins des agressions et bagarres notées. La plupart des gens qui s'y adonnaient n'habitent pas Tefess. Maintenant, il faut montrer patte blanche pour séjournée ou travailler à Tefess Gui", ont fait savoir les riverains.