Plaidoyer pour l’eau potable et l’assainissement : Une Plateforme des organisations de la Société civile au front La Plateforme des organisations de la Société civile pour l’Eau et l’assainissement du Sénégal (POSCEAS) a organisé hier une réunion du comité scientifique du projet Diss’eau, en partenariat avec GRET. D’après L’As quotidien, ce projet vise à contribuer à l’amélioration de l’accès de toutes et de tous à des services d’eau potable et d’assainissement améliorés, performants et durables, par une participation citoyenne renforcée et renouvelée.

Vendredi 30 Août 2024

Le projet Diss’eau avait d’abord pour objectif de renforcer la société civile, à travers la Posceas, dans son rôle de veille, d’interpellation, de dialogue et de contribution via la mise en œuvre de méthodes et d’outils innovants de mobilisation des citoyens pour des services d’eau plus performants, plus inclusifs et plus durables.



C’est ainsi que cette collaboration entre la Posceas, le Gret et de nombreux acteurs du secteur a permis de mettre en place une dizaine de plateformes régionales de la société civile, spécialisées sur les questions d’eau et d’assainissement, mais aussi de coconstruire et d’expérimenter des outils innovants.



Le journal ajoute que ce projet a conduit surtout une recherche axée autour de deux questions de recherche dont l’une porte sur la capacité des organisations de la société civile à exercer une influence sur la formulation, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, et l’autre sur les conditions et défis pour une appropriation sociale durable des innovations sociales.



