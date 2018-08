Plaidoyer pour la nomination de Marième Badiane au CESE : Adja Thiara Niass de Louga recadre le débat et fait des précisions sur le mouvement des Femmes APR Thiara Niass, la présidente du mouvement des Femmes de l’APR de la commune du département de Louga, est revenue sur la polémique de l'appel à la nomination de Marième Badiane au Conseil économique, social et environnemental (CESE), en remplacement de Aminata Tall. La chargée de mission du Président de la République a ainsi recadré le débat et a fait des précisions sur le mouvement des femmes APR de Louga.

