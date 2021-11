Plainte contre Aminata Badiane et X : Jamra passe à l'acte

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Novembre 2021 à 18:09 | | 0 commentaire(s)|

Alors que plus de 300 plaintes ont été déposées hier contre Aminata Badiane pour apologie du viol, l'Ong Jamra est passée à l'acte ce jeudi.



Pour le compte de l'Ong, Me Moussa Sarr a déposé au parquet une plainte contre Aminata Badiane et X pour apologie du viol, association de malfaiteurs et complicité passive de proxénétisme, rapporte Libération online.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos