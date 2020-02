Plainte contre Pape Alé Niang, Nafi Ngom Keïta et Mody Niang : Les avocats de Cheikh Oumar Anne passent à l'acte...

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Février 2020 à 11:06 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Cheikh Oumar Anne, est déterminé à laver son honneur.



Selon des sources, c'est ce mardi que ses avocats vont déposer la plainte au parquet de Dakar. Cette plainte sera suivie de citations directes à l’endroit du journaliste Pape Alé Niang, de l’ancienne présidente de l’Ofna Nafi Ngom Keita et du chroniqueur Mody Niang.



Le maire de la commune de Ndioum et ancien directeur du Coud accuse le trio d'avoir cherché à nuire à sa réputation en le présentant comme le symbole de la mal-gouvernance du régime de Macky Sall à travers le livre intitulé "scandale au cœur de la République : le dossier du coud".



Une conférence de presse des conseils de Cheikh Oumar Anne est d'ailleurs prévue jeudi pour éclairer davantage les sénégalais sur cette affaire qu'ils qualifient de « banditisme ».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos