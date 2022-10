Plan Jaxaay: Le Collectif "Jot sa Akh" rue dans les brancards et menace de "se loger" si... Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Octobre 2022 à 06:39 | | 0 commentaire(s)| Le Collectif "Jot Sa Akh" s'est réuni pour statuer sur leur cas en ce qui concerne l'obtention de leurs logements au niveau de Jaxaay. Selon le Secrétaire général du Collectif, "beaucoup d'entre eux sont rentrés dans leurs régions respectives car le prix du loyer est très cher à Dakar. Le Président de la République, Macky Sall a pourtant dégagé un budget de 3 milliards 100 millions F CFA et on verra si ses directives seront appliquées. On va attendre pour voir, sans pour autant avoir des idées claires sur ce qu'on fera en cas de manquement. Et on a beaucoup de plans d'action", a-t-il fait savoir.



